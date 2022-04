Stiri pe aceeasi tema

- Capitala devine capitala jazz& blues-ului mondial. EUROPA Fest, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale ale lui 2022 la nivel european aduce la București, dar și Sibiu, artiști din 40 de țari. De asemenea, zeci de muzicieni romani. Timp de 9 zile (1-9 iulie a.c), 250 de artiști și formații vor…

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani pe 16 martie. Vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena Stars, iar seara a fost serbata acasa, in familie, alaturi de soț și de cei trei copii ai lor. Acum, in weekend, ea a avut parte de o surpriza. Alexandru Vaida, soțul…

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- Se anunța noi taxe pentru romani incepand cu anul 2023. Ministrul Finanțelor pregatește noi taxe și a anunțat modificarea Codului fiscal de la 1 iunie 2022. Adrian Caciu promite ca masurile vor fi luate doar dupa dezbateri ample pe aceasta tema.Se va introduce impozitul progresiv, fiind luate in calcul…

- Ies noi informații la iveala despre dispariția lui Andrei! In timp ce proprietara locuinței unde statea nu a dorit sa intre in direct și sa spuna ceea ce știe despre el, președinta blocului a facut acest lucru. Iata ce dezvaluiri tulburatoare a facut despre Andrei!

- Rata de incidența a Covid-19 din București a ajuns, duminica la 18,05 cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica. Este cea mai ridicata rata a incidenței Covid inregistrata pana acum in Capitala.

- Un reportaj BBC realizat in Romania si in Marea Britanie arata filiera prin care fetele ajung sa fie victime ale traficului de carne vie, in special prin metoda Loverboy - seducatorul protector care le promite o viata plina de afectiune si apreciere, cu cateva conditii „pentru binele“ cuplului.

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 44 sunt asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Romania, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia, 2-Italia, 2-Cehia,…