- Radu Costel și-a atacat fosta iubita dupa ce ea a decis sa puna capat relației dupa 12 ani. Aceasta a fost plecata in Spania alaturi de noul partener, dar barbatul nu a putut sa treaca peste cele intamplate. A intrat in locuința foștilor socri și a lovit-o cu cruzime pe mama copiilor sai.

- Prim-ministrul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez a salutat sambata decizia celor 23 de jucatoare care au castigat Cupa Mondiala pentrui Spania de a nu mai purta tricoul echipei nationale atata timp cat va fi mentinuta actuala conducere a Federatiei Spaniole de Fotbal, informeaza news.ro. ...

- Petre susține ca mama lui face tot posibilul ca el sa nu primeasca nimic din averea lasata de tatal lui. Barbatul mai are inca trei frați cu care nu se ințelege, iar in prezent, locuiește in aceeași casa cu familia lui, impreuna cu soția și cei doi copii.

- Florea susține ca una dintre surorile ei face tot posibilul sa puna mana pe averea familiei și pe banii din urma unei despagubiri. Femeia spune ca nu are pretenții la casa și teren, ci iși dorește sa iși primeasca partea, dupa moartea fratelui ei.

- Marcela susține ca tatal sau a vandut moștenirea ei și a fratelui unui nepot, fara ca macar sa anunțe familia. Barbatul ar fi fost pacalit de acesta, iar dupa ce au fost gata actele, a plecat din țara, spre disperarea Marcelei, care iși vrea inapoi moștenirea.

- Dupa ce Mihaela l-a acuzat pe soțul sau ca a pus ochii pe bunurile comune și chiar ar fi vandut o parte din ele, Marian a reacționat. Barbatul are o cu totul alta varianta a poveștii și spune ca iși dorește ca averea sa se imparta in mod egal, in instanța.

- Mihaela și soțul ei sunt casatoriți de trei decenii, dar in ultimii ani, au aparut mai multe probleme. Femeia spune ca partenerul sau s-a schimbat radical și ca a fost lovita de el in repetate randuri. La mijloc este vorba despre o casa, dar și salonul de infrumusețare la care Mihaela este angajata.