- Mihaela și Roxana, doua tinere, s-ar fi stins fulgerator din viața, dupa ce ar fi fost ignorate in totalitate de cadrele medicale. Parinții lor sunt de-a dreptul devastați de durere. Mihaela ar fi murit cu zile in spital, din cauza nepasarii medicilor. Parinții studentei de la Medicina au facut declarații…

- Ancheta la spitalul de urgența din Galați dupa ce o tanara de 21 de ani, studenta in anul 3 la Medicina, a murit dupa doua saptamani de chinuri. Familia fetei ii acuza pe medici ca i-au greșit de doua ori diagnosticul și au trimis-o acasa fara investigații de specialitate, deși fata avea dureri crunte.…

- Crima odioasa de la Arad a indoliat o țara intreaga. Florin Crișan și-a ucis fara mila fiica vitrega și ulterior a incendiat-o pe un camp, langa un cimitir. Cristian Oancea, tatal biologic al fetiței, dar și mama lui, bunica paterna a Antoniei, sunt pur și simplu impietriți de durere. Iata cum a reacționat…

- Ieseanca Lamaita Stanescu, cea care a fost complice la atacul lui Mirela Vaida, a fost suprinsa de trecatori cum gatea. In videoclip se poate observa cum femeia ridica o oala din flacara vesnica din fata Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din municipiul Iasi, in care a fiert probabil…

- Valul de imbolnaviri de COVID-19 atat in randul populației, cat și in randul cadrelor medicale face ca in fiecare zi sa asistam la tragedii: oameni care mor, familii aflate in suferința. In acest context, Colegiul Medicilor din București fac apel la populație sa se vaccineze, argumentand ca „medicina…

- Caravana de testare din cadrul campaniei „Nu am facut destul” se va afla in localitate in zilele de sambata și duminica, iar testarile gratuite vor fi facute de medici specialiști, medici rezidenți și studenți la Medicina din București și Craiova. La sfarșitul acestei saptamani, caravana de testari…