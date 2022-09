Stiri pe aceeasi tema

- Șoferita beata care conducea cu 148 km/h și a ucis 4 muncitori in Iași spune ca i se pare „amuzant” ceea ce se zice despre ea și ca nu da nicio declarație fiindca „nu a fost prezențata la fața locului”. Avocatul Adrian Cuculiș, care reprezinta cele 4 familii ale victimelor, anunța pași catre normalitate…

- Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au admis astazi, 12 iulie 2022, cererea de prelungire a arestarii in cazul Adinei Ghervase. “Instanța admite propunerea procurorului de prelungire a arestarii preventive. Dispune prelungirea arestarii preventive pentru 30 de zile a inculpatei Adina Iuliana Ghervase”,…

- Femeia care a provocat accidentul grav din Iași de la mijlocul lunii iunie, cand patru oameni au murit, conducea cu o viteza de 148 km/ora arata raportul de expertiza. Mai mult, potrivit documentului, șoferița avea o alcoolemie de 1,13 la mie. Expertiza arata contextul in care s-a produs accidentul.…

- Femeia care a provocat accidentul grav din Iași de la mijlocul lunii iunie, cand patru oameni au murit, conducea cu o viteza de 148 km/ora arata raportul de expertiza. Mai mult, potrivit documentului, șoferița avea o alcoolemie de 1,13 la mie.

- Soferita care a omorat patru muncitori intr-un cumplit accident in Iasi conducea cu aproape 150 de km/h si avea o alcoolemie de 1,13, arata noi detalii din ancheta, scrie Antena3. Raportul de expertiza dinamica a accidentului in cazul accidentului de la Iasi in care au murit patru muncitori a aratat…

- Șoferița din Iași care a ucis patru muncitori intr-un grav accident, dupa ce s-a urcat la volan sub efectul bauturilor alcoolice, avea discernamant in momentul in care a provocat tragedia. Ce facut femeia, la scurt timp dupa ce a produs totul.

- Șoferița care a fost arestata pentru uciderea a patru muncitori la Iași susține ca este nevinovata. Adina Iuliana Ghervase le-a spus judecatorilor ieșeni ca nu ea se afla la volan in momentul producerii accidentului fatal, in ciuda declarațiilor martorilor și a dovezilor care o incrimineaza.

- Șoferița care a spulberat mai multi muncitori, 4 dintre acestia pierzandu-si viata, in noaptea de joi spre vineri, in Iași, s-a predat.Tanara de 39 de ani a ajuns la spital, dar a fost lasata sa plece dupa ce a refuzat sa continue investigatiile medicale. Pana in jurul orei 11.00, ea a avut telefonul…