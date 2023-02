Stiri pe aceeasi tema

- Este rasturnare de situatie in cazul fraților Tate dupa ce magistrații le-au respins acestora cererea de eliberare din arest. Astfel, cei doi frați au primit o lovitura grea, mai ales ca Tristan Tate ar fi devenit tata acum trei saptamani. Care este mesajul transmis presei de catre Andrew Tate. Avocata…

- ANAF a anunțat o ancheta de proporții in cazul companiei austriece OMV-Petrom, iar acum cu rezultatele pe masa, șeful instituției spune ca le ține la seif pana cand primește un raspuns de la Comisia Europeana. Deși s-a batut cu pumnul in piept ca va publica rezultatele in cazul neregulilor OMV -Petrom,…

Soția deputatului Dumitru Focșa anunța ca ar vrea sa iși retraga plangerea dupa excluderea soțului ei din AUR, ca urmare a acuzațiilor de agresiune fizica.

- Rudele au sunat la 112 și spun ca printre cei patru rapitori ar fi fost și un tanar de 23 de ani pe care il cunoșteau și ale carui semnalmente le-au dat anchetatorilor.Se pare ca la mijloc ar fi o neințelegere legata de casatorie. Parinții ar fi promis-o pe Luminița unui barbat pe care ea nu-l iubește. In…

Este rasturnare totala de situatie in cazul de dopaj al Simonei Halep. Un apropiat al acesteia a dat-o de gol pe sportiva. Vezi AICI planul Simonei in plin scandal de dopaj, dar si ce se va intampla dupa decizia tribunalului...

- Rasturnare de situatie in cazul divortului dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf. Impresara a avut o reacție furibunda la adresa presei romanești, dupa ce jurnaliștii au aflat ca instanța de la Buftea a decis sa admita cererea fostului sau partener și sa pronunțe separarea oficiala intre cei…

- Trei oficiali americani au declarat presei, sub rezerva anonimatului, ca racheta care a lovit Polonia, marți seara, a fost trasa de forțele ucrainene in incercarea de a dobori un proiectil rusesc.

- Kathleen Folbigg a fost condamnata la inchisoare pentru ca și-ar fi ucis cei 4 copii. Acum, doi experți spun ca moartea celor doua fiice ale sale ar putea fi cauzata de fapt de o mutație genetica. Femeia din Australia, care a fost condamnata in urma cu 19 ani, și-a susținut tot timpul nevinovația, relateaza…