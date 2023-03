Stiri pe aceeasi tema

- Loredana și familia ei au trecut prin clipe de groaza, asta dupa ce casa le-a fost cuprinsa de foc. Vecinul de la care ar fi izbucnit flacarile le-ar face zile amare și in loc sa o ajute pe Loredana sa iși faca locuința, el o insulta și o amenința. Iata ce a declarat Loredana!

- Soțul Monicai a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca partenera lui, dar și copiii nu mai au o liniște din cauza vecinului care il harțuiește. Ion susține ca acest calvar dureaza de mai bine de doi ani și nu s-au luat masuri. Monica și partenerul ei au fost la un pas din de divorț din cauza…

- O familie trece prin momente grele! O fetița este ținuta departe de familie dupa ce a fost luata de nași. Parinții spiritual ar fi pus la cale un plan chiar de la naștere micuței. Mama nu a avut-o pe copila aproape decat doua saptamani.

- Un tata traiește cu dorul in suflet pentru ca este ținut departe de fetița lui. Catalin nu iși gasește liniștea și a povestit prin ce momente grele trece. Ce a marturisit barbatul, cu ochii in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Filofteia a ajuns la capatul puterilor dupa o lupta apriga cu fiica ei. Femeia susține ca fata ei și nepotul au batut-o și au dat-o afara din casa, iar ea locuiește acum cu fratele sau. Deși este proprietara in acte, Filofteia a ramas fara munca de o viața și nu reușește sa ajunga la o ințelegere cu…

- Corina traiește o adevarata drama, dupa ce fostul ei iubit i-a luat copilul fara acord, iar acum refuza sa i-o mai dea inapoi. Femeia nu și-a vazut fetița de doi ani, iar cand a incercat sa o aduca acasa, situația a degenerat intr-un scandal. Iata ce explicație are barbatul.

- Mama fetei care a chemat ambulanța susține ca aceasta a fost abuzata de asistentul medical. Fetița i-a povestit mamei sale tot ceea ce i s-a intamplat in ambulanța, iar acum autoritațile urmeaza sa stabileasca cu exactitate daca adolescenta a fost sau nu violata.

- O femeie din Bistrița Nasaud iși cauta fiica declarata moarta in spital. La scurt timp dupa naștere, medicii au anunțat ca s-a stins din viața și a fost incinerata. Mama nu crede aceasta poveste și iși cauta fiica, dorindu-și sa se faca dreptate.