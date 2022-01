Stiri pe aceeasi tema

- Perversul care le vaneaza fetița, copila lovita de mașina de poliție alaturi de Raisa Nicoleta, nu se oprește aici. Individul ar fi un apropiat al vedetelor și ar fi fost in platoul multor emisiuni, in ciuda faptului ca a fost condamnat la inchisoare. Barbatul s-a afișat alaturi de vedete importante…

- Politistul care a ucis-o pe Raisa in accidentul din Bucuresti a fost audiat, astazi, de procurori si a recunoscut totul, anunța Antena3. Agentul Constantin Popescu, politistul care se afla la volanul masini de Politie care a lovit-o pe Raisa, fetita de 11 ani care a murit in urma accidentului,…

- Marturia mamei Marinei, fetița care a supraviețuit accidentului provocat de polițistul cercetat pentru omor din culpa, aduce la lumina noi detalii terifiante din acest caz. Dupa ce fiica ei a scapat ca prin minune in timp ce Raisa Nicoleta și-a pierdut viața in urma impactului, mama a maturisit ce s-a…

- Avea sau nu mașina de poliție semnalele aprinse? Este intrebarea pe care toata lumea și-o pune, dupa moartea fulgeratoare a Raisei Nicoleta, o fetița de numai 13 ani. Pentru ca s-au vehiculat tot felul de informații aflate in antiteza, iata ca am intrat in posesia imaginilor de pe camerele de supraveghere,…

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- Soferul autospecialei de politie care a lovit, pe trecerea de pietoni, doua fetite de 13 ani a fost pozat de catre martori, imediat dupa producerea accidentului, in timp ce verifica cu bocancul daca victima sa este vie. Angajatul Ministerului Afacerilor Interne are 30 de ani si lucreaza in Politie din…

- Mai mulți parlamentari au primit mesaje de amenințare daca voteaza certificatul verde, a declarat deputatul PNL Gabriel Avramescu, joi, la pranz, la Antena 3. ”Ai grija cum votezi legat de certificatul verde. Iți dam foc și ție, și familiei daca trece. Orice acțiune e justificata. Suntem in legitima…

- Cleo Smith, fetița de patru ani care era disparuta dintr-un camping, a fost gasita incuiata intr-o casa. Locuința in care se afla este la aproximativ 50 de mile de camping, iar un barbat a fost arestat. Toata țara a fost alaturi de familia micuței, guvernul statului Australia a oferit atunci o recompensa…