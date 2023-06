Stiri pe aceeasi tema

- Steliana, mama lui Iulian, spune ca fiul sau avea o iubita care se droga și ca femeia respectiva avea prieteni influenți, care ar fi putut sa il ucida pe acesta. La fel susține și sora barbatului, care spune ca relația celor doi era marcata de certuri și probleme.

- Mirela spune ca aproape doua saptamani a fost sechestrata de un vecin de-al tatalui sau, pe care l-a vazut pentru prima data cand și-a vizitat parintele. De atunci, nu mai știe nimic de copiii sai, care ar fi fost luați de langa ea imediat dupa ce a ajuns la Focșani.

- La Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita a fost adusa aseara, in jurul orei 22.00, o femeie de 54 de ani din Nasaud, in stare grava, in coma, cu traumatism craniocerebral sever cu plaga craniocerebrala si extravazare de masa cerebrala, volet fronto-parietal…

- Bunica Dobrița spune ca de mai bine de patru ani traiește un coșmar, dupa ce nepoata ei a inceput o relație cu un barbat care ar fi obligat-o sa se prostitueze. Fata a fost crescuta doar de batrana de cand era un copil, iar tanarul ar fi profitat de situația sa precara.

- O femeie a trecut prin șocul vieții, dupa ce soțul sau, impotriva caruia a avut doua ordine de protecție, a agresat-o ți injughiat-o, in fața copiilor. Femeia susține ca operatorul de la 112 nu a ajutat-o deloc, din contra, tot ea a fost cea care a sunat pentru a doua oara, dupa ce barbatul s-a speriat…

- La varsta de 16 ani, Cristina a aflat ca mai are o sora vitrega, insa nu a reușit s-o gaseasca pana acum. Cristina nu știe multe lucruri despre sora ei, insa susține ca aceasta seamana destul de bine cu tatal ei care a decedat pe cand avea varsta de noua ani.

- Trei ordine de protecție provizorii au fost emise ieri de polițiștii maramureșeni. Baia Mare – polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 26 de ani cu privire la faptul ca in timp ce se afla la domiciliu, concubinul sau de 28 de ani a agresat-o fizic și a distrus un televizor. In…

