- Cazul morții suspecte a lui Mihai continua cu detalii șocante! Principalul suspect a reacționat, dupa ce familia luo a dezvaluit la Acces Direct ce i s-a intamplat. Tractoristul a negat ferm ca ar fi fost implicat in acest caz. Mai mult, a dat detalii ingrozitoare despre modul in care l-a gasit pe Mihai,…

- Dupa un an, familia lui David cauta inca vinovații pentru moartea tanarului in varsta de 23 de ani care mers in club și mai apoi a fost gasit dupa 12 zile fara suflare. Familia susține ca David a batut și aruncat in rau.

- Decesul tinerei Laura Roșca șocheaza lumea artiștilor. Acesta a fost gasita fara suflare pe plaja din Mamaia, iar polițiștii ancheteaza cazul decesului suspect. Ce variante sunt luate in considerare.

- Au aparut noi martori in cazul morții lui Constantin Toma, fostul manechin al lui Catalin Botezatu. Barbatul a fost gasit fara viața in urma cu 5 ani, dar moartea lui este invaluita in mister.

- In urma cu o zi, Ramon a povestit ca s-a intalnit cu Danuț, ca mai apoi sa se desparta, pentru a face rost de bani pentru substanțe interzise. Cei doi se aflau impreuna cu un alt tanar, Vlad, cel care a spus ce s-a intamplat in seara respectiva.

- Ramon spune ca nu l-a vazut pe Danuț in seara in care tanarul a murit, deși cei doi urmau sa consume impreuna substanțe interzise, alaturi de un alt prieten. Alex este cel caruia Ramon a vrut sa ii vanda un parfum și tot cel care spune ca prietenul lui Danuț a venit singur.

- Vineri, mama și sora lui Danuț au povestit cum tanarul a murit la 20 de ani, dupa ce a fost gasit fara viața langa bicicleta lui. Dupa ce, inițial, familia avea un cerc de trei suspecți, rudele spun ca il considera vinovat pe Ramon, unul dintre prietenii cu care avea conflicte de ceva timp.

- Cu toate ca Marcel Șerbuc a recunoscut ca a ucis-o pe Anamaria, tatal copilei nu are liniște pana cand nu va trasa la raspundere și Simona, mama copilei Tatal ei spune ca pe nimeni nu a interesat din familie ce s-a intamplat in cazul morții fetiței și ca nu a mai fost cautat nici de bunica fetei, Lorica.