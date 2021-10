Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de doar 13 ani a fost snopita in bataie de catre rudele din partea tatalui ei. Mama fetei vrea acum sa i se faca dreptate și ca agresorii sa fie pedepsiți, iar chinurile prin care a trecut fiica ei au fost surprinse și de camerele de supraveghere, amplasate chiar in fața primariei.

- Pieter Bult, reprezentantul UNICEF in Romania, a explicat pentru Școala 9 de ce este important ca un numar cat mai mare de copii, profesori și alți angajați din domeniul serviciilor publice sa se vaccineze. Totodata, oficialul a afirmat ca susține decizia ministrului educației Sorin Cimpeanu de a menține…

- Tragedie in Bihor. O gravida de 32 de ani a murit in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Oradea, dupa 11 zile de chin. Femeia era in a 5-a luna de sarcina, nu se vaccinase și a ajuns la Urgențe cu simptome de COVID 19, dupa ce o saptamana a stat acasa și s-a tratat cu medicamente.Inițial…

- Mara Banica este insarcinata in șase luni, acesta fiind motivul pentru care aceasta a renunțat la aparițiile sale in emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. Mara Banica, suspecta de covid in luna a 6-a de sarcina Mara Banica și iubitul ei și-au dorit enorm copilul, iar teama de a nu se infecta cu coronavirus…

- Petrica Cercel este condus pe ultimul drum de catre familie și apropiați. Cantarețul a decedat dupa ce a pierdut lupta cu Covid-19. Acesta a ajuns pe mainile medicilor și a fost intubat intr-un spital din Capitala dupa ce starea lui de sanatate era una critica. Rudele lui Petrica Cercel, indurerate…

- Momentul in care cei doi copii s-au prabușit de la etajul 10 al apartamentului in care locuiau a fost vazut de un martor, care a scos la iveala detalii șocante despre cum s-a produs tragedia. Barbatul a explicat ca nu știe care dintre gemeni a cazut primul, daca este vorba despre baiețel sau despre…

- Veronica Stegaru se pare ca nu are parte de cea mai buna viața acasa, asta dupa ce vecinii spun ca soacra Ilinca ii face zile fripte. Aceștia marturisesc ca Vulpița de la Acces Direct nu mai e lasata sa vorbeasca cu nimeni, iar daca iese pe strada sta mereu cu capul in pamant.

- Un copil de doar 14 ani a fost total schimbat dupa vizionarea unui serial celebru cu traficanți de droguri și mafioți din Mexic. Elevul de clasa a șaptea iși neaga chiar și parinții, fața de care a fost chiar și violent, atat verbal, cat și fizic. Adolescentul comunica pe internet chiar și cu indivizi…