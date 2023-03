Stiri pe aceeasi tema

- Aurelia a fost inșelata de soțul ei timp de 47 de ani cu sora ei, iar Costica și-a cerut iertare public și vrea sa se impace cu soția lui. Aurelia și Costica au bagat acțiunea de divorț, iar pe data de 18 aprilie cei doi se vor separa definitiv, asta daca soția nu il va ierta.

- Nici la notar, actele nu sunt in siguranta. Un cuplu de ieseni a trebuit sa apeleze la instanta dupa ce au constatat ca actele ce demonstrau achizitionarea unui teren in Ceplenita nu faceau nici doua parale. Contractul de vanzare-cumparare fusese ratacit de notar. Ioan si Georgeta H. cumparasera in…

- Florentina raspunde acuzațiilor facute de soțul ei, Vasile, și spune care este motivul pentru care a plecat in Spania. Florentina a recunoscut ca are o relație cu Sorin și susține ca are 31 de ani, nu 20 de ani. Florentina a marturisit ca se va intoarce in Romania pentru a-și lua copiii.

- Dupa o relație de 27 de ani, Viorel iși cauta soția, care a plecat de acasa pe cand se afla la munca. De atunci, nu a mai putut lua legatura cu Mihaela, dupa ce i-ar fi blocat atat apelurile, cat și posibilitatea de a accesa profilul de Facebook.

- Mulți nu știu de ce e bine sa opreasca serviciul WiFi al telefonului atunci cand pleaca de acasa. Aceasta greșeala iți pune in pericol securitatea. Motivul pentru care este recomandat sa inchizi serviciul de fiecare data cand parasești locuința.

- Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. S-au cunoscut in 2007, iar trei ani mai tarziu deveneau soț și soție. Dupa 13 ani de casatorie și 16 de relație, cuplul se poate lauda cu o fetița frumoasa, Diana, care i-a unit și mai mult. Prezentatoarea…

- Mihaela, in varsta de 55 de ani, are trei copii și șase nepoți, insa nu se simte implinita pe deplin pentru ca nu are liniște de 30 de ani, de cand și-a vazut pentru ultima oara tatal. Femeia nu a avut ocazia nici sa il aiba aproape pe fratele ei. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.