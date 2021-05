Stiri pe aceeasi tema

- O convorbire-șoc adancește și mai mult misterul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoara. Un polițist și un cadru medical dintre cei care au preluata-o pe artista in dimineața accidentului regretabil discuta despre cazul contorversat, iar agentul face o marturie cutremuratoare: un alt echipaj de poliție…

- Apar detalii noi și cutremuratoare in cazul decesului mezzosopranei Maria Macsim Nicoara, mai ales dupa ce tot mai mulți martori susțin ca soțul artistei ar fi amenințat-o și agresat-o de nenumarate ori. Modul in care cantareața a murit, urmele de pe corpul ei, dar și declarațiile rudelor și prietenilor…

- Se pare ca situația morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoara ia o intorsatura zdravana. Nu putem ști daca este vorba despre crima sau despre accident in cazul morții artistei, insa, in direct, la Acces Direct, toate vanataile de pe corpul celebrei mezzosopranei au fost analizate de catre profilerul…

- Buna prietena a Mariei Macsim Nicoara, Vasilica Frunza Stoiciu, a marturisit la Acces Direct care a fost ultima convorbire telefonica cu artista. Inainte de a intra in coma cantareața i-a spus ca are in plan sa puna punct relației cu soțul sau.

- Ies la iveala noi informații legate de ceea ce s-a intamplat cu mezzosoprana Maria Macsim Nicoara, dupa incidentul din casa. Medicul care a oferit detalii incredibile legate de felul in care a fost gasita.

- Moartea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara sta sub semnul intrebarii, iar acum sunt puse cap la cap mai multe informații pentru a se afla cu exactitate ce s-a intamplat. Soacra cantareței a fost prinsa cu minciuna.

- Acces Direct a intrat in posesia inregistrarii apelului la 112 facut de soacra Mariei Macsim Nicoara in urma cu un an, atunci cand artista a ramas incoștienta dupa o presupusa cazatura in casa. Ce i-a spus ea operatorului de la salvare, dar și de la poliție.

- Dupa șapte luni de suferința și incercari de a caștiga lupta cu viața, mezzosoprana Maria Macsim Nicoara s-a stins din viața, in luna decembrie a anului trecut. Cazul artistei ramane deschis, iar soțul ei, pianistul Codrin Nicoara este trimis in judecata, conform deciziei procurorilor. Iata ce detalii…