Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru alege sa rupa tacerea, dupa ce fosta lui partenera a plecat de acasa și traiește o poveste de iubire alaturi de un alt barbat! Vulpița nu și-ar mai fi cautat copiii de cand i-a vazut ultima oara, in urma cu cateva luni, iar fostul ei partener susține ca ea nu s-a prezentat astazi la procesul…

- Veronica Stegaru și soțul ei, Viorel, au ramas in atenția publicului chiar și dupa ce au disparut de pe micile ecrane. Consacrați in cadrul emisunii Acces Direct, cei doi au avut o relație plina de momente tensionate care din pacate a ajuns la final. Unde este acum Vulpița și ce declarații a facut cu…

- Cristi a vrut sa iși gaseasca pe cineva, fiind plecat in Belgia de mulți ani. Destinul a facut in așa fel incat, in urma cu ceva timp, avea sa o cunoasca pe Allen, despre care spune ca ar fi medic chirurg in Australia, dupa mulți ani in care a locuit in America.

- Florentina traiește cu o suferința care ii apasa sufletul de o viața intreaga. Cand era doar un bebeluș, la 7 luni, aceasta a fost parasita de cea care i-a dat viața, sau cel puțin așa i s-a spus, pentru ca adevarul nu i s-a spus niciodata. Identitatea mamei pare sa fie un secret bine pazit, insa ea…

- Cand avea doar 16 ani, Mariana a adus pe lume o fetița care, din ce iși amintește ea, era perfect sanatoasa. Dupa o saptamana insa, tanara mama ar fi fost anunțata ca bebelușul ei s-a stins din viața, dar nu i s-a dat un motiv al decesului. Instinctul matern ii spune insa femeii ca fata ei traiește.

- Scandalul dintre Geta și fosta soacra continua! Mama lui Marian a facut acuzații grave, spunand ca aceasta i-ar fi distrus casa și i-ar fi furat obiecte personale, inclusiv bluza cu care și-a facut apariția in emisiunea Acces Direct. De asemenea, Geta ar avea datorii la fosta soacra.

- Reporterii Acces Direct au luat legatura cu mama lui Marian, fostul iubit al Getei, iar femeia a raspuns acuzațiilor și a prezentat in locuința in care stateau cei doi. Iata ce a declarat despre Geta, dar și ce obișnuia femeia sa faca zilnic!

- Geta și-a gasit sufletul pereche pe internet și totul a inceput prin conversații, insa mai apoi a ramas șocata de atitudinea barbatului. Geta susține ca a venit din Germania pentru barbatul pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare, insa la doar cateva zile aceasta a fost batuta și jignita.