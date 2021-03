Stiri pe aceeasi tema

- O fosta concurenta de la iUmor, Ștefania Costache, a povestit, prin intermediul unui videoclip postat pe contul sau de Youtube, ca, in urma cu un an, un medic stomatolog a drogat-o și a dus-o in apartamentul...

- Ți se face pielea de gaina. Ștefania Costache, zisa și Lolrelai de la iUmor, a povestit drama prin care a trecut. Frumoasa blondina il acuza pe medicul ei stomatolog ca ar fi drogat-o și ar fi profitat de ea. Concurenta a facut declarații șocante in cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul lui Lolrelai, fosta concurenta de la iUmor, care și-a acuzat medicul stomatolog care ar fi drogat-o și violat-o. Invitata in platoul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Ștefania Costache a povestit intreaga intamplare și a adus noi acuzații grave la…

- Lolrelai, Ștefania Costache pe numele real, a facut dezvaluiri cutremuratoare in fața fanilor sai. Fosta concurenta de la ”iUmor”, drogata și violata? Incredibil cu ce situație s-a confruntat.

- Otilia Bilionera și iubitul arab traiesc o frumoasa poveste de dragoste, de mai mult timp. Cei doi se ințeleg de minune, iar artista a facut primele declarații despre nunta și despre ce spune familia ei, in legatura cu decizia importanta. „Sunt singura la parinți și foarte atașata de familia mea. Am…

- Cristina Șișcanu a marturisit cum se ințelege, de fapt, cu socrii ei. Invitata la Acces Direct alaturi de fiica ei, Petra, vedeta de la Antena Stars a dezvaluit totodata și in ce relații au ramas fosta soție a lui Madalin Ionescu și copiii sai. Tu te așteptai la asta?

- Dupa ce Remus a anunțat ca mama lui, o femeie in varsta de 60 de ani pe nume Angela, a disparut, noi detalii ies la iveala in cazul ei! Sorin, un prieten de familie de-al ei, a marturisit ca a dus-o la banca cu cateva saptamani inainte de dispariție, iar aceasta i-ar fi spus ca ar fi intrat intr-o mare…