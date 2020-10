Stiri pe aceeasi tema

- Desi pandemia a afectat majoritatea afacerilor de pe piata, au existat destui romani curajosi care si-au deschis firme si au inceput sa lucreze pe cont propriu in perioada martie-august 2020. Peste 40.000 de romani si-au luat soarta in propriile mani, conform datelor Registrului Comertului.

- Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu…

- Artistii Irina si Serghey Kovalsky, la aniversarea de 10 ani de dragoste, au lansat piesa „Любовь как в сериале” „PREMIERA! Videoclip nou Uraaa!!! Dragostea este ca in serial! Speram sa va placa! Clipul a fost filmat in cinstea aniversarii noastre! 10 ani de la prima intilnire”, a notat Irina pe rețele…

- Bruce Springsteen a facut anuntul-surpriza al revenirii sale cu un nou album printr-o piesa emotionanta, „Letter To You”. Acesta este al 20-lea album al artistului american și va fi lansat pe 23 octombrie, relateaza mediafax.Bruce Springsteen a lansat joi piesa „Letter To You”, care da titlul…

- PSD a depus miercuri, la Parlament, un proiect de lege semnat de 5 parlamentari PSD, in frunte cu președintele partidului, Marcel Ciolacu, prin care propun acordarea unor stimulente de risc in valoare de 2.000 de lei pentru cadrele didactice și de 1.500 de lei pentru personalul auxiliar din școli, pe…

- Anton Rog, directorul Centrului CYBERINT din cadrul SRI, a afirmat, vineri, ca rușii și chinezii au realizat acțiuni de spionaj in Romania, profitand se situația dificila din perioada pandemiei. Potrivit generalului SRI, mai multe instituții ale statului roman au fost atacate cibernetic de hackeri.…

- Au trecut mai bine de 5 ani de la ultima prezența a Unirii Slobozia in divizia secunda. A fost o perioada frumoasa in care echipe precum Rapid sau Iași au plecat de pe «1 Mai» cu coada intre picioare. Acea perioada se poate reedita din sezonul viitor. Se anunța un campionat extrem de disputat in Liga…

- Castelul Bran a inregistrat, de la deschiderea din 5 iunie si pana in prezent, o scadere cu 70% a veniturilor si cu 65% a numarului de vizitatori, fata de perioada similara din 2019, a declarat directorul de marketing al institutiei muzeale, Alexandru Priscu, citat de Agerpres.