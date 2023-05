Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 52 de ani din Chiajna, judetul Ilfov, care s-a baricadat, joi, 4 mai, in propria locuinta cu fetița de 5 ani, dupa ce... The post Fetița de 5 ani ținuta ostatica in casa de propriul tata, in Chiajna, a fost eliberata dupa 28 de ore appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- De mai bine de 24 de ore, o fetița a fost ținuta prizoniera de propriul tata. Dupa o zi plina și multe rugaminți atat din partea negociatorilor, dar și din partea familiei, micuța a fost eliberata. Copila in varsta de 5 ani este in siguranța, iar barbatul a ajuns pe mainile polițiștilor.

- Fetița de 5 ani sechestrata de tatal sau, eliberata dupa mai bine de 24 de ore. Fetița de 5 ani cu care tatal s-a baricadat, joi, in locuința lor din Chiajna a fost eliberata vineri, dupa mai bine de 24 de ore, a anunțat Poliția Romana. „Operațiunea Poliției Romane din Chiajna s-a incheiat. In urma…

- Operațiunea polististilor continua, vineri, in cazul barbatului din Chiajna, judetul Ilfov, care s-a baricadat in locuinta cu copilul sau de 5 ani, dupa ce si-a agresat sotia si a alungat-o. Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a declarat, vineri, ca barbatul a avut grija de fetita,…

- Interventia politistilor in cazul barbatului din Chiajna , care s-a baricadat in casa alaturi de copilul sau minor, dupa ce si-a agresat sotia, continua in aceasta dimineața, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, precizand ca fetita nu a suferit vatamari, fiind „in afara oricarui…

- MASURI… Individul din Stanilești, care și-a abuzat propriul copil vreme de 4 ani de zile, fara nicio mila sau minima conștiința de parinte, a avut indrazneala sa ceara instanței Judecatoriei Huși sa fie cercetat in arest la domiciliu. Judecatorul i-a respins ieri o asemenea solicitare și, mai mult decat…

- Un tata traiește cu dorul in suflet pentru ca este ținut departe de fetița lui. Catalin nu iși gasește liniștea și a povestit prin ce momente grele trece. Ce a marturisit barbatul, cu ochii in lacrimi, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Corina traiește o adevarata drama, dupa ce fostul ei iubit i-a luat copilul fara acord, iar acum refuza sa i-o mai dea inapoi. Femeia nu și-a vazut fetița de doi ani, iar cand a incercat sa o aduca acasa, situația a degenerat intr-un scandal. Iata ce explicație are barbatul.