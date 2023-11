Stiri pe aceeasi tema

- Ani intregi, Costel a crezut ca iubita lui a murit, ca mai apoi sa afle ca, de fapt, tanara este in viața. Parinții spun ca vor sa afle unde se afla fiica lor, cu care au vorbit pentru ultima data in urma cu cinci ani.

- Fiica fostului lider al Partidului Romania Mare, Lidia Vadim Tudor, a anunțat, sambata, la Antena 3, ca se va alia cu partidul AUR. Prezent in emisiune, George Simion a confirmat ca va face echipa cu aceasta.

- S-au terminat banii la primarie… Pe strada Noua, acum Oszkar J. se toarna asfalt pe trotuare, nu se pun dale ca pe alte strazi din oraș….Au disparut și cei 150 de mii de lei alocați pentru repararea șarpantei de la acoperișul cladirii monument istoric de langa Baia Comunala. Adevarul e ca aceste strazi…

- O țara din Europa se confrunta cu probleme grave la nivel național. Chiriile au crescut atat de mult incat au devenit aproape imposibil de platit. Din acest motiv, tot mai mulți oameni ajung sa locuiasca pe strazi. Daca in urma cu cațiva ani era accesibil sa locuiești in aceste zone, de aceasta data…

- Luana susține ca fiica ei a murit dupa ce ani la rand, medicii i-au recomandat sa ia pastile. Fetița a fost afectata de divorțul parinților, iar in timp a ajuns sa faca atacuri de panica. Mama copilei crede ca pastilele respective erau mult prea puternice, ceea ce i-ar fi cauzat moartea.

- Dorel a lasat fara apa potabila mai multe strazi din Alba Iulia, dupa ce a provocat o avarie! Despre ce zone este vorba Dorel a lasat fara apa potabila mai multe strazi din Alba Iulia, dupa ce a provocat o avarie! Despre ce zone este vorba Apa CTTA a emis o notificare luni seara cu privire la intreruperea…

- Mama Robertei, fata de 20 de ani care a murit sambata de dimineața pe drumul care leaga localitațile 2 Mai și Vama Veche, lovita de mașina condusa de un șofer drogat, a transmis un mesaj cutremurator pe Facebook.

- Șoferul de 19 ani, care s-a drogat și apoi s-a urcat la volan și a intrat in opt tineri pe litoral, ucigand doi dintre ei, a fost arestat preventiv.Parinții fetei și ai baiatului care au murit in accident sunt devastați de cele intamplate.Accidentul s-a produs duminica, 20 august, in jurul orei 13:00,…