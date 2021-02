Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii de pe rețelele de socializare fac victima dupa victima. Dupa ce cazul Angelei Balint i-a șocat pe telespectatorii Acces Direct din intreaga țara, un nou caz zguduie Romania. O femeie in varsta de 47 de ani susține ca a fost pagubita de nu mai puțin de 10.000 de euro de un barbat cu o identitate…

- Neti Sandu a fost victima unor inșelatorii in mediul online. Celebra prezentatoare a horoscopului de la Pro TV spune ca exista unele persoane care se folosesc de imaginea și de numele sau pentru a promova diverse produse pe internet. Neti Sandu a explicat, potrivit click.ro , ca in ultimele luni a gasit…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș au lansat, și in acest an, o invitație de suflet la “Carnavalul iernii”. Este o tradiție care s-a pastrat la Sebeș, chiar daca, din cauza pandemiei, mare parte…

- Mai multe povești filmate acasa la actori celebri vor fi difuzate in urmatoarele weekenduri in mediul online de Teatrul Nottara. In cadrul proiectului derulat de Teatrul Nottara, actorii au inregistrat 11 povești pentru a fi distribuite in mediul online. Primele doua, care i-au avut pe Catrinel…

- Anamaria Prodan Reghecampf este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Romania, cat și de peste hotare. Aceasta iși suprinde fanii cu schimbarile radicale de look, dar și cu tatuajele care ii imbraca corpul.

- Mai multe conturi de pe o retea de socializare sunt analizate de politistii olteni, acestia autosesizandu-se cu privire la continuarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2020 dupa incheierea perioadei legale.

- Un grav accident rutier, produs vineri seara in județul Buzau, s-a soldat cu decesul unei femei de 64 de ani. Aceasta a fost izbita de un autoturism in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Din cauza evenimentului rutier, traficul auto a fost restricționat pe DJ102B, in Cislau. In timp ce se conducea…