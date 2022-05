Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru emisiunea Acces Direct, mama lui Gabi a marturisit ce știe despre relația pe care fiul ei o avea cu femeia maritata. Aceasta a facut declarații in lacrimi, mai ales pentru ca trece prin cele mai grele clipe din cauza faptului ca și-a pierdut copilul. Familia este convinsa ca…

- Moartea lui Gabriel, un barbat de 44 de ani, scoate la iveala noi amanunte. Se pare ca nu a fost vorba despre un inec, așa cum s-a zis inițial, ci chiar despre o posibila crima. Se știe ca barbatul gasit decedat avea o relație cu o femeie maritata.

- Niculina susține ca Georgian l-a inșelat cu o tanara de doar 23 de ani cu care are și un copil. Femeia marturisește ca barbatului ii plac fetele mai tineri, iar in emisiunea de vineri l-a facut in direct ”urat cu spume”. Georgian e foarte deranjat de jignirile pe care partenera i le-a facut.

- Carmen de la Salciua a intervenit in scandalul in care a fost implicat saxofonistul vedetelor, cu care a mers de nenumarate ori la concerte. Nu doar ca i-a luat apararea, ci a și spus care este parerea ei despre ceea ce s-a intamplat, mai ales ca-l cunoaște pe Nelu Popa de mai bine de 13 ani. Iata ce…

- Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, le-a aratat fanilor virtuali ce cadou a primit de la soțul ei, cu ocazia zilei sale de naștere. Vedeta a implinit 40 de ani, zilele trecute. Internauții au ramas surprinși de gestul facut de partenerul prezentatoarei tv. Mirela Vaida este una dintre…

- Jador este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți ai momentului, iar fanii lui il adora. Artistul a postat pe pagina lui de Instagram mai multe clipuri video in care povestea despre fosta lui profesoara de biologie și a spus ca unele cadre din videoclipul lui muzical se refera la ea.

- Mariana Balan, o femeie de 46 de ani, vrea sa arate tuturor cine e soțul ei, astfel ca apelat la Acces Direct unde și-a spus povestea. Ea spune ca a fost inșelata de soțul cu zece ani mai tanar, iar acesta a petrecut cu mai multe domne și domnișoare in timp ce era casatorita cu ea.

- E zi de sarbatoare și de bucurie in familia ei! Mirela Vaida a implinit astazi 40 de ani. Prezentatoarea, care a schimbat prefixul, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, a spus cum se simte acum, cand a mai trecut un an din viața ei.Pe Facebook, unde e urmarita de peste 600.000 de fani, Mirela…