- Gheorghe nu mai are liniște de cand mama lui a murit, asta pentru ca ar fi sfarșit in condiții suspecte. La 92 de ani, barbatul spune ca mama lui avea grija de ea singura, dar sora și iubitul ei i-ar fi pus gand rau femeii.

- Este mega dezvaluirea momentului! Au aparut noi imagini din locul unde a fost gasit trupul neinsuflețit al Danei. Știm cum a vrut Sergiu sa scape de dovezile care il invinovațeau. De ce a fost in stare barbatul si ce s-a aflat.

- Fratele Danei spera sa afle, dupa aproape cinci ani de cand sora lui a murit ce s-a intamplat cu adevarat intre ea și iubitul femeii. Se pare ca Dana s-ar fi temut de mafie, iar Sergiu ar fi vrut sa o linișteasca, dar nu doar astea ar fi fost singurele probleme dintre cei doi.

- Cand a disparut, Dana avea 38 de ani și era mama unei fetițe de doar 7 luni. Florin, fratele tinerei, e convins ca sora lui a fost ucisa de iubitul acesteia. Iata ce dezvaluiri a facut barbatul in ediția Acces Direct din aceasta seara.

- Au ieșit la iveala imagini cumplite din casa groazei. Doi copilași au fost batuți cu salbaticie de proprii parinți. Ancheta scoate la iveala detalii tulburatoare. Mama și tatal aveau un plan diabolic pentru soarta frațiorilor. Un personaj rupe tacerea. Iata declarațiile bunicii din partea tatalui!

- Roxana spune ca nu mai are liniște de cand s-a desparțit de tatal copilului. Cei doi au fost impreuna pentru scurt timp, iar relația lor nu a fost lipsita de probleme. S-au impacat și desparțit de mai multe ori, ca intr-un final, femeia sa decida sa iși creasca singura fiul in varsta de doi ani și trei…

- Frații care se cearta pentru moștenire continua scandalul in direct, la Acces Direct! Mircea a facut noi marturisiri despre modul in care tatal lui a imparțit moștenirea inainte de a se stinge din viața. Aurel il contrazice! Iata ce declarații au facut aceștia in ediția de astazi a emisiunii!

- Misterul morții lui Adrian Kreiner pare ca se complica pe zi ce trece. Chiar daca au fost identificați cei trei suspecți in cazul afaceristului din Sibiu, exista inca o mulțime de intrebari la care anchetatorii cauta raspunsuri.