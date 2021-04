Stiri pe aceeasi tema

- Rodion Roșca a murit, dar ceea ce a lasat in urma il transforma intr-o legenda a muzicii electronice din Romania.Rodion a absolvit Liceul de Muzica din Cluj, instrumentul clarinet.Rodion experimenteaza, inca din anii de liceu, posibilitațile generarii de sunete noi, neconvenționale. Folosind la inceput…

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman s-au desparțit de aproximativ doua luni. Au luat-o pe drumuri separate, fiecare iși vede de viața lui, de cariera lui. Tanara actrița e cea care acum se bucura de o vacanța, dupa luni de zile de cand nu a mai parasit Romania din cauza pandemiei. Mulți ii vedeau in…

- "Orodel Cristian Ionut este numele meu, sunt din Constanta. Am 25 de ani si am venit sa va cant", a spus Ionut, la intrarea pe scena. Ionut Orodel a venit emotionat la Romanii au Talent, sezonul 11, insa i a impresionat pe jurati cu vocea sa.A interpretat piesa "Sleeping Sun", care apartine trupei Nightwish,…

- Bogdan este student in ultimul an la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universitații Transilvania Brașov. Colegii sai spun ca tanarul este un model pentru ei, deși el niciodata nu i-a vazut. Bogdan este nevazator, cu toate acestea, face eforturi in fiecare zi pentru a merge…

- Constantin Dumitrascu a fost artilerist in Al Doilea Razboi Mondial si a luptat la Odesa si Stalingrad. A reusit sa se intoarca acasa nevatamat, insa in Romania a trebuit sa continue pana la moarte lupta cu regimul comunist si cu toate greutatile pe care i le-a ridicat in cale.

- Mai vocal si mai liberal decat predecesorii sai, argentinianul ajuns liderul uneia dintre cele mai puternice institutii mondiale face eforturi pentru schimbarea la fata a Bisericii Catolice. Cine e Papa Francisc?

- Fiica Domnicai și a lui Amza Pellea s-a nascut pe 29 ianuarie 1962 (in București)… In 1984, a absolvit „Academia de Teatru și Film” [1] . Intre 1984-1987, a fost actrița la Teatrul din Piatra Neamț. In perioada 1987-1999, atunci cand devenea liber-profesionista, a jucat la Teatrul „Bulandra” din București……

- Lucian Barbu, unul dintre cei 12 Razboinici de la „Survivor Romania” sezonul 2, difuzat la Kanal D, are o poveste de viața impresionanta. Lucian Barbu, in varsta de 33 de ani, a trecut prin momente dificile inca de dinainte de a veni pe lume. Cand mama sa era insarcinata in 3 luni, medicii i-au spus…