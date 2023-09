Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata doamnei Cati a avut o intervenție telefonica in cadrul emisiunii Acces Direct și a vorbit despre acuzațiile pe care i le aduce matușa sa, femeia care susține ca ar fi fost pagubita de nepoata și de un contructor pe care aceasta l-ar fi angajat pentru a-i face o casa. Femeia susține ca nu sunt…

- Din 2018, Ionuț a tot lucrat in strainatate, dupa ce un apropiat i-a spus de o firma din Danemarca. Barbatul spune ca in primii trei ani și-a primit mereu banii la timp, dar in ultima perioada, patronul roman i-a tot amanat cu plata salariului. Nu doar el trece prin aceasta situație, ci și alți colegi.

- Cristina a decis sa se desparta de iubit, cel impreuna cu care un copil. Barbatul n-ar fi acceptat separarea, așa ca, a convins-o pe femeie sa ii permita sa iși vada fiul. De atunci, Cristina incearca sa iși ia copilul inapoi și se teme ca micuțul ar putea pați ceva, avand in vedere ca barbatul este…

- 19 romani ar fi luat țeapa in Italia. Au plecat cu buzunarele goale dupa aproape 4 luni de munca, Ei ar fi prestat serviciile, insa patronul a refuzat sa ii plateasca. Au fost nevoiți sa se imprumute de bani pentru a ajune in Romania! Florin este unul dintre cei care au fost inșelați. Barbatul și-a…

- Una dintre surorile lui Alin spune ca și ea a lucrat in trecut la firma iubitului mamei sale. Femeia susține ca a trecut prin aceeași experiența și ca a plecat de la firma fara niciun ban, impreuna cu soțul ei.

- In urma cu o zi, unchiul Nicu spunea ca iși dorește sa afle unde este Alina, una dintre nepoatele sale, pentru a putea imparți averea lasata de mama celor patru copii. Maria, cumnata acesteia, spune ca este vorba despre doi frați, Georgica și Mihaela, iar Alina este doar o invenție.

- Joi, 15 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a marcat unul dintre cele mai importante momente din istoria sa. Mai exact, au fost demarate oficial lucrarile la prima construcție prevazuta in viitorul campus integrat al universitații situat la intrarea in comuna Moara in speța un camin studențesc,…

- Gabriela a vrut sa mearga in vizita la unchiul ei din Galați, care este bolnav, insa acolo a avut parte de o intamplare nefericita, asta pentru ca susține ca a fost batuta de o vecina. Gabriela a declarat la Acces Direct ca sunt mai multe femei in acea zona care provoaca scandaluri.