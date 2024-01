Stiri pe aceeasi tema

- Cand a disparut, Dana avea 38 de ani și era mama unei fetițe de doar 7 luni. Florin, fratele tinerei, e convins ca sora lui a fost ucisa de iubitul acesteia. Iata ce dezvaluiri a facut barbatul in ediția Acces Direct din aceasta seara.

- Fanel este acuzat de sora soției sale decedate ca ar fi batut-o și ar fi ucis-o. Barbatul are o cu totul alta varianta, spunand ca altele sunt motivele pentru care Marcela face astfel de acuzații. Intre timp, Fanel și-a refacut viața.

- O crima infioratoare s-a produs in Iași. Mitica, zis și Țaralunga, a fost gasit mort intr-o casa plina cu oameni. Fiul barbatului vrea sa afle cine este adevaratul criminal al tatalui sau. Tanarul este revoltat de ceea ce s-a imntamplat și vrea sa clarifice situația la Acces Direct.

- Marian și fosta lui soție nu mai sunt un cuplu din 2010, de cand nu și-a mai vazut nici fiica. Florentina are in prezent 30 de ani, dar barbatul spune ca nu mai știe nimic de fata lui. Tanara a aflat in urma cu mai mulți ani ca are probleme grave de sanatate, mai exact are o tumoare pe creier, care…

- Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei trei atacatori care l-au torturat pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Iubita celui care l-ar fi omorat pe milionar a declarat care a fost rolul ei in acele zile și ce au facut in tot acest timp.

- Veronica Stegaru și soțul ei, Viorel, au ramas in atenția publicului chiar și dupa ce au disparut de pe micile ecrane. Consacrați in cadrul emisunii Acces Direct, cei doi au avut o relație plina de momente tensionate care din pacate a ajuns la final. Unde este acum Vulpița și ce declarații a facut cu…

- Cristi a vrut sa iși gaseasca pe cineva, fiind plecat in Belgia de mulți ani. Destinul a facut in așa fel incat, in urma cu ceva timp, avea sa o cunoasca pe Allen, despre care spune ca ar fi medic chirurg in Australia, dupa mulți ani in care a locuit in America.

- Alina a fost ucisa cu sange rece de criminala din Mangalia, in timp ce se aflau pe litoral. Moartea tinerei a lasat multa durere și groaza in viețile tuturor celor din jurul ei, iar crima a șocat o țara intreaga. La doua luni de cand a murit, iubitul fetei sufera cumplit și nu iși mai gasește liniștea.