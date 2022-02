Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu, tatal copilului care ar fi fost adus pe nedrept in Romania, a facut și primele declarații despre acest caz. A adus acuzații extrem de grave la adresa surorii cunoscutei interprete de muzica populara Mihaela Nechita, care i-a fost și partenera de viața. Iata ce a avut de spus barbatul și cum…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați in emisiunea Acces Direct de la Antena 1 și i-au surprins pe toți cu dezvaluirile facute. Cei doi au anunțat inclusiv cand o sa apara un copil in viața lor.

- Familia lui Mihai, tanarul de numai 19 ani care a murit dupa ce a intrat cu mașina sub roțile unui TIR, este revoltata și neaga varianta sinuciderii. Mama baiatului, olimpic la matematica, susține ca fiul ei nu avea niciun motiv sa recurga la un asemenea gest, dar și ca in noaptea fatidica era așteptat…

- Judecatoria Constanta a decis azi "punerea de indata in libertate a inculpatuluildquo; minor, de 15 ani, din Constanta, aflat in stare de arest preventiv, acuzat de incendierea blocului de pe strada Nicolae Grindeanu Minorul va fi eliberat din arestul preventiv si plasat in stare de arest la domiciliu.…

- Tot scandalul ar fi pornit de la condica de prezenta pe care primarul comunei Smardan, din judetul Galati, a adoptat-o inca de la preluarea mandatului, pentru a putea contoriza venirile si plecarile de la serviciu ale angajatilor.Mai exact, se pare ca edilul s-ar fi enervat pe angajata pentru ca aceasta…

- Nicolai Grigoraș este unul dintre locatarii blocului care a luat foc dis-de-dimineața, in jurul orei 01:00, la Constanța. Barbatul a izbucnit in plans, spunand ca a trait momente pur și simplu parca desprinse din filmele de groaza. Din fericire, soția lui era treaza, deoarece se ocupa de impodobirea…

- Tanarul pugilist ploiestean Gabriel Schiopu a fost lovit violent, la finalul unei competitii pe care a castigat-o Si care s-a desfasurat la Braila. Tanarul a postat mai multe mesaje pe Facebook in care sustine ca cel care l-a lovit si i-a spart arcada este antrenorul Mihai Bogdan Dobrescu.