- Vulpița și Viorel de la Acces Direct au fost un fenomen pentru anul 2020, caci aceștia au reușit sa faca istorie, dupa ce in urma unui caz care parea destul de serios s-au bucurat de cele mai mari experiențe pe care nici nu și le-ar fi imaginat vreodata! Ce s-a intamplat in viața lor, in urma cu un…

- Unul dintre cei doi ofițeri care au fost raniți grav in urma accidentului de ieri din județul Olt a murit sambata. Accidentul mortal a avut loc pe 1 ianuarie, in județul Olt. Mașina poliției insoțea o salvare ce transporta un pacient. Polițistul care a murit in urma accidentului avea 50 de ani și era…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, face precizari despre poziția Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), referitor la campania de vaccinare anti-Covid-19. Patriarhia Romana saluta vestea buna a apariției vaccinului care ar putea diminua și stopa actuala pandemie, insa Biserica nu se…

- Saveta Bogdan trece prin clipe foarte grele. Cunoscuta cantareața de muzica populara a anunțat in urma cu puțin timp ca fratele ei mai mare a murit! Vestea pica ca un șoc pentru familia artistei, asta pentru ca tot in acest an și fratele sau mai mic a decedat!

- Un barbat care a murit la Spitalul din Caracal a fost luat de familie acasa pentru inmormantare, insa la biserica rudele s-au certat pentru ca unele au vazut zgarieturi pe corpul decedatului. Poliția a fost sesizata, iar sicriul cu barbatul mort a fost luat și dus la Morga, la doua zile dupa deces,…

- Vestea trista a venit de la Gomel – pe 6 decembrie a incetat sa bata inima lui Liubuvi Alekseevna Netupskaia, telegrafista care a anunțat in anul 45 știrea despre Victorie, scrie sputnik.by. Liubovi s-a nascut in Stupin din regiunea Moscovei. Cind a inceput razboiul, ea avea 20 de ani, a reușit sa invețe…

- Durere fara margini intr-o familie din Iași, dupa ce o tanara de 28 de ani și bebelușul sau au sfarșit intr-un mod teribil. Viitoarea mamica a ajuns in stare stabila la maternitatea din Iași, iar la o ora distanța, medicii se luptau sa-i salveze viața. Vestea teribila aflata de tanara cu puțin timp…

- Patriarhul Serbiei, Irineu, a murit din cauza infectiei cu Covid-19, anuntul fiind facut de presedintele Aleksandar Vucic pe contul sau oficial de Instagram. "Am fost onorat sa te cunosc. Oameni ca tine nu pleaca niciodata cu-adevarat", a scris presedintele Serbiei, postarea fiind insotita de o fotografie…