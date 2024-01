Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Ferma Dacilor a curmat opt vieți. Bucatareasa de la restaurant a facut declarații exclusive cu privire la noaptea fatidica. Anchetatorii merge pe mai multe ipoteze cu privire la izbucnirea incendiului.

- O martora a tragediei de la Ferma Dacilor a facut declarații halucinante. Femeia a povestit cum s-a intamplat totul in ziua in care opt oameni nevinovați au murit. Ce a marturisit cu privire la cazul care a șocat Romania, potrivit Acces Direct.

- Un copil de doar 11 ani care și-a auzit prietenii urland de durere, o mama disperata care și-a trimis soțul in flacari ca sa le salveze copiii, dar care l-a pierdut și pe el. Supraviețuitorii tragediei din a doua zi de Craciun iși spun poveștile in fața anchetatorilor. S-a aflat și cum a reușit sa […]…

- O noua turnura dramatica in ancheta privind tragedia de la Ferma Dacilor a adus patronul Cornel Dinicu in fața autoritaților, fiind chemat la audieri chiar in timpul inmormantarii fiului sau. Se pare ca exista cinci mandate de aducere emise, iar surse sugereaza ca acesta ar putea fi reținut și ulterior…

- Prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu, a vorbit despre incendiul de la Ferma Dacilor din Tohani. ”Se pare ca era o petrecere privata, erau 26 de persoane, foarte mult tineret, o persoana adulta de 48 de ani, o persoana care a incercat sa mearga sa-si salveze copiii, numai ca nu a mai apucat sa…

- La „Ferma Dacilor”, pensiunea din satul Tohani, județul Prahova, care a ars marți dimineața, se aflau 26 de persoane in momentul in care aceasta a luat foc. Potrivit autoritaților, acolo avea loc o petrecere privata, la care participa „foarte mult tineret”. Un barbat care a murit, in timp ce incerca…

- UPDATE – Inca o victima carbonizata a fost gasita de pompierii care intervin la incendiul izbucnit, marti dimineata, la Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, fiind vorba despre un adult, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. UPDATE – Trupul carbonizat al unui copil a fost…

- Dupa ce vecinii l-au acuzat pe Marius ca locuințele lor au izbucnit in flacari din cauza ca ii amenința tot timpul, acum Marius iese la "atac" și susține ca nu i-a amenințat niciodata și ca nu ar fi indraznit sa faca acest lucru, deoarece sunt oameni periculoși. Marius susține ca incendiul izbucnit…