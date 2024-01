Stiri pe aceeasi tema

- Fratele Danei spera sa afle, dupa aproape cinci ani de cand sora lui a murit ce s-a intamplat cu adevarat intre ea și iubitul femeii. Se pare ca Dana s-ar fi temut de mafie, iar Sergiu ar fi vrut sa o linișteasca, dar nu doar astea ar fi fost singurele probleme dintre cei doi.

- O angajata de la Ferma Dacilor face nou marturisi. Femeia susține ca ipoteza conform careia incendiul a pornit de la un televizor aflat la mansarda nu este valida. Se pare ca ar fi existat un singur televizor in sala principala, iar acesta nu avea probleme.

- Delia Zarnescu, romanca de 58 de ani ucisa la 5 ianuarie, a fost inmormantata, sambata, in localitatea Naro, unde a fost decretat duminica doliu local. Trupul neinsufletit al celeilalte romance ucise, Maria Rus, va fi adus luni in Romania, transmite news.ro .

- Descoperire macabra in Argeș, acolo unde trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-un lac. Potrivit primelor informații, decedatul, in varsta de 73 de ani, a fost scos de pompieri dintr-un lac din comuna Nucșoara.

- In urma cu doua zile, doua adolescente din Lupeni au recurs la un gest extrem și au sarit de pe un turn de 20 de metri inalțime. Anchetatorii continua cercetarile, pentru a afla ce le-a determinat pe cele doua sa recurga la un astfel de gest. Au aparut mesaje halucinante intre cele doua și prietenii…

- Descoperire șocanta in Mare britanie! Doua cadavre, care aparțin unei mamei și copilului ei, au fost gasite la doua luni de la momentul in care au disparut. Femeia și-ar fi omorat copilul, iar mai apoi ar fi recurs la un gest necugetat. Cei doi au fost cautați cu disperare.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Ronei Hartner a ajuns in Romania, in urma cu cateva momente. Iata cand va fi ingropata regretata actrița și cantareața care a lasat milioane de lacrimi odata cu trecerea sa in neființa!

- Un nou caz șocant cutremura lumea muzicala din Romania și Ungaria. O tanara artista, romanca, in varsta de doar 23 de ani, a fost gasita moarta in Budapesta. Situația financiara nu ii permite mamei fetei sa aduca trupul neinsuflețit al fiicei sale acasa.