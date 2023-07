Stiri pe aceeasi tema

- In declarația din dosar, Daniel Balaciu spune ca regreta ca a agresat-o pe Dana Roba și ca nu o va mai lovi niciodata. Mai mult, barbatul cere sa fie judecat in libertate, pe motiv ca fetițele lui au nevoie de el in viața lor. In randurile de mai jos regasiți declarația completa din dosar a partenerului…

- In ediția Acces Direct din aceasta dupa amiaza, socrul Danei Roba, Nicolae, tatal lui Daniel Balaciu, a vorbit despre incidentul șocant in urma caruia nora lui a fost mutilata chiar de fiul sau. Barbatul face acuzații grave la adresa make-up artistului. Susține ca vedeta era neglijenta cu fetițele și…

- In ediția Acces Direct din aceasta dupa amiaza, soacra Danei Roba, Rozalia, mama lui Daniel Balaciu, a vorbit despre incidentul șocant in urma caruia nora ei a fost mutilata chiar de fiul ei. Femeia a povestit ce s-a intamplat in dimineața acelei zile in care vedeta a fost lovita de tatal copiilor ei.

- Fratele lui Daniel Balaciu a facut declarații neașteptate in exclusivitate la Acces Direct. Cumnatul Danei Roba susține ca make-up artistul a fost cea care l-ar fi provocat in acea dimineața pe soțul ei și acesta ar fi motivul pentru care ar fi mutilat-o. Marius a declarat ca Dana Roba l-ar fi lovit…

- Dana Roba spune ca problemele in cuplu au inceput acum doi ani, dar a preferat sa nu divorțeze de la primele neințelegeri, ci și-a dorit ca familia sa fie unita. Lucrurile s-au agravat in ultimele șase luni, atunci cand era amenințata constant de Daniel Balaciu.

- Dana Roba a trecut prin momente cumplite, asta dupa ce a fost mutilata de soț și a ajuns la spital in stare foarte grava. Acum, make-up artista face progrese, iar recent a postat un mesaj pe rețelele personale de socializare. Vedeta a explicat cum a premeditat Daniel Balaciu gestul pe care urma sa-l…

- SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania va prezinta, in exclusivitate, noi detalii in cazul Danei Roba. Medicii au decis ca vedeta sa fie operata, din nou. Astazi sau maine ar urma sa fie supusa unei intervenții pe creier. Intre timp, se pare ca soțul ei, barbatul care a mutilat-o,…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…