- Avem noi imagini cu criminalul din Arad. Ucigașul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce s-a intors acasa cu geamantanul gol, dupa ce a ucis-o și mai apoi a incendiat-o pe micuța Antonia, pe un camp de langa un cimitir. Fetița de doar patru anișori, care fusese diagnosticata…

- Criminalul fetiței de patru ani din Arad a fost arestat preventiv, marți seara, pentru 30 de zile. Tatal natural al fetiței a aflat din presa ca i-a murit copilul. Acesta este plecat in Olanda la munca și este in stare de șoc acum. Barbatul spune ca va veni acasa pentru a-și salva macar baiatul.…

- S-a aflat adevarul despre mama Antoniei, fetița ucisa și arsa din Arad. Cel care a vorbit despre ce fel de mama este femeia pentru copiii sai este fostul partener de viața, tatal biologic al celor doi copii. Acesta trece prin clipe de coșmar, dupa ce fiica sa de 4 ani a fost ucisa de concubinul […]…

- Noi detalii ies la iveala in cazul fetiței de 4 ani ucisa la Arad. Ce se intampla acum cu tatal vitreg al copilului ucis cu sange rece pe un camp din Arad. Judecatorii tocmai au luat decizia. Criminalul fetiței din Arad, arestat preventiv Romania a fost zguduita in ultimele zile de o crima oribila care…

- Noi informații in cazul Antoniei, fetița ucisa in județul Arad. Mama fetiței era intr-o relație cu un alt barbat, altul decat tatal biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatal biologic, Daniel Oancea, se afla in Olanda, la munca, și conform celor marturisite de acesta, a aflat din presa despre…

- Cuvintele nu pot exprima durere pe care o simte domnul Oancea, tatal biologic al Antoniei, de cand a aflat ca fiica lui a fost ucisa cu salbaticie și mai apoi incendiata de catre actualul partener de viața al fostei sale soții. Spre surprinderea tuturor, mama Antoniei nu a stat nicio clipa de vorba…

- Parinții Antoniei au trait o frumoasa poveste de dragoste, iar mama ei, Sabrina, a decis sa se mute alaturi de tatal biologic al fetei in Olanda, pentru o noua viața. Lucrurile nu au mers ca pe roate și a ieșit la iveala faptul ca Antonia a suferit arsuri destul de grave, din cauza neatenției mamei…

- Au fost momente de groaza la Talpigi, din județul Galați, acolo unde o fetița de un an și șase luni a fost omorata in fața casei de catre unchiul ei de 21 de ani. Din pacate, micuța a murit pe loc, insa familia a chemat imediat Salvarea, in speranța ca aceasta poate fi resuscitata. Din […] The post…