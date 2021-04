Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Valentina a susținut ca nu mai poate sta in șezut in urma unei proceduri realizate la clinica starurilor, alte femei și-au facut publice cazurile spunand ca ar fi fost mutilate de acele intervenții. Conform spuselor lor, medicii de la clinica respectiva ar face victime și in strainatate, desfașurandu-și…

- Nepotul Corneliei Catanga este gata de insuratoare, insa nu cu oricine, ci cu o fata care sa il iubeasca și sa il respecte atat pe el, cat și pe bunicii lui, care i-au strans tanarului o avere și o zestre impresionanta, tocmai pentru a avea un viitor lipsit de orice grija.

- Femeia a solicitat ajutor pentru o operație imaginara de indepartare a uterului, ovarelor și reconstrucției sanilor, pentru tratamente de chimioterapie, dar și pentru o operație de extirpare a unei tumori pe creier dupa un presupus accident de mașina, a dezvalui El Diario Alerta, din regiunea Cantabria,…

- Mihael și-a deschis inima și și-a spus povestea la ”Acces Direct”. Tanarul de 28 de ani a fost indragostit și jefuit de iubita cu patru ani mai mica, pe care, atenție, nu a intalnit-o niciodata. Cum a reușit tanara sa il pacaleasca.

- Dinu Iancu Salajanu este un barbat care se declara veșnic indragostit. Indragitul artist a oferit un interviu in exclusivitate pentru „Acces Direct”, in care a oferit detalii picante din casnicia pe care o are cu femeia care l-a facut tata de trei ori.

- Zi de mare veselie pentru Mirela Vaida! Ce eveniment important s-a intamplat astazi in viața prezentatoarei de la Acces Direct? A impartașit imaginile cu fanii de pe rețelele de socializare!

- Marian, un barbat de 39 de ani este distrus de durere. Barbatul a ramas fara soție și copil, dupa ce aceasta l-a parasit in urma cu mai multe luni! Care a fost motivul pentru care cei doi nu s-au mai putut ințelege!