- Un incendiu violent a izbucnit azi-noapte la cunoscutul fast-food Dristor Kebap din Capitala. Locatarii din blocurile vecine au fost treziti de flacarile inalte care au cuprins localul din zona Tineretului. Alarma s-a dat in jurul orei 1. La scurt timp dupa aceea, intreaga zona a fost impanzita de echipaje…

- A mai ramas puțin timp pana cand Vulpița se pregatește sa devina mama de baiat. Pe contul sau de socializare a fost surprinsa de reporterul Acces Direct cu burta de gravida la vedere, in urma cu ceva vreme.

- Celebrul cantaret de muzica lautareasca Nelu Ploiesteanu (pe numele sau real Ion Dumitrache) a murit vineri, 2 aprilie, pe fondul complicatiilor generate de COVID-19. Starea de sanatate a artistului nu era una buna nici inainte de COVID. In plus, acesta era afectat de moartea fiului sau, care a avut…

- Un violent incendiu a izbucnit sambata, in jurul amiezii, in localitatea clujeana Sannicoara. O casa s-a facut scrum in doar cateva ore. Articolul O casa s-a facut scrum la Sannicoara. Trei ore au luptat pompierii cu flacarile – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Intamplarea de vineri, 19 martie, din platoul emisiunii „Acces Direct”, cand Mirel Vaida a fost atacata in direct de o femeie necunoscuta, cu o caramida, a șocat vedetele de televiziune din Romania. Cristina Șișcanu, colega de breasla a Mirelei Vaida, a povestit recent ca a trecut și ea printr-un astfel…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cel mai șocant caz din Romania, iar acum, și din Europa! Mihaela Frațila, o alta tanara mutilata de Clinica Starurilor? Dezvaluiri șocante la Acces Direct! Tanara susține ca poate ramane cu handicap pe viața.

- Un microbuz abandonat a luat foc, noaptea trecuta, in cartierul Telecentru al Capitalei. Incendiul a izbucnit dupa miezul noptii pe strada Sprancenoaia. Flacarile s-au extins si spre un alt vehicul cu remorca, parcat in apropiere.

- Romfilatelia a pus in circulație vineri emisiunea de marci poștale „Femei celebre din Romania”, dedicata unor personalitați feminine de excepție. Cele trei personalitați alese sunt Alice Voinescu, Smaranda Braescu și Sarmiza Bilcescu, potrivit basilica.ro. Citește și: IPS Teodosie,…