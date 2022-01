Stiri pe aceeasi tema

- Politistul care a provocat accidentul in care o fetita a murit joi iar alta a fost ranita, nu se afla in misiune si nu a acordat prioritate fetelor care se aflau pe trecerea de pietoni, a declarat vineri un procuror de caz. Victima era angajata in traversare pe trecerea de pietoni, a spus acesta, adaugand…

- Soferul autospecialei de politie care a lovit, pe trecerea de pietoni, doua fetite de 13 ani a fost pozat de catre martori, imediat dupa producerea accidentului, in timp ce verifica cu bocancul daca victima sa este vie. Angajatul Ministerului Afacerilor Interne are 30 de ani si lucreaza in Politie din…

- Accidentul s-a produs vineri, 31 decembrie, dupa-amiaza pe Drumul European E581, in apropiere de Huși, pe raza localitații Valea Grecului. Victima era impreuna cu mai mulți copii și umblau cu uratul prin sat, iar la un moment dat au traversat drumul fara sa se asigure. Un martor a relatat polițiștilor…

- Un copil in varsta de 6 ani din Sangeorz-Bai si-a pierdut joi seara viata, dupa ce a fost acrosat de un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, joi dupa-amiaza, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai au fost alertati despre…

- Miercuri seara in timp ce conducea autoturismul pe DJ155A in comuna Rașca, un localnic de 23 de ani a suprins și accidentat un localnic de 47 de ani, angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Din accident a rezultat decesul pietonului. Conducatorul auto a fost testat…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus luarea masurii arestului la domiciliu fata de un barbat pe nume Asan Chemal, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Decizia tribunalului este definitiva Initial, Judecatoria Constanta hotarase plasarea…

- Un tanar in varsta de 30 de ani a fost accidentat mortal de o autoutilitara, luni seara, intre Radauți și Galanești. Impactul a fost deosebit de violent, tanarul fiind proiectat in afara drumului, unde a fost gasit decedat. Din cercetarile preliminare ale poliției rezulta ca Vasile Schipor, in ...

- Trei persoane au murit pe DN7, in județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un camion. La fața locului se afla numeroase echipaje de la SMURD și ambulanța, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara si Baldana. Au fost implicate un autoturism…