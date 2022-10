Stiri pe aceeasi tema

- Mama unui copil de trei ani a fost gasita fara suflare in casa. Familia susține ca Madalina nu și-ar fi pus capat zilelor, așa cum le-ar fi spus autoritațile, ci ca ar fi fost ucisa. Soțul acesteia a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Cazul Adrianei, tanara care susține ca a fost obligata sa se prostitueze de un consatean pe nume Doru, a ajuns in atenția procurorilor DIICOT. Tanara mamica și soțul ei, Catalin, au fost chemați la audieri pentru a da declarații despre ce s-a intamplat.

- Un mire roman susține ca și-a anulat nunta de doua ori din cauza pandemiei și de alte doua ori din cauza lui Gabița de la Buzau. Evenimentul urma sa aiba loc in Spania, unde locuiesc mirii, dar artistul nu și-ar fi respectat angajamentul

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Maria a povestit cum tatal ei ar fi fost pacalit sa ii lase toata moștenirea fratelui sau. Ce a marturisit femeia, dar și de ce barbatul a vrut sa mearga la notar fara ea.

- Cazul Elenei este unul ce pare a fi scos din telenovele. Femeia din Giurgiu a ajuns sa fie urmarita și harțuita de amanta soțului și prietenele acesteia, potrivit spuselor ei. Iata cum a ajuns in aceasta situație!

- Mama copilului raspunde acuzațiilor facute de soțul ei și susține ca nu și-a mai vazut fiica de 7 luni. Femeia a fost nevoita sa faca ordonanța președențiala pentru a-și revedea fiica. Aceasta a marturisit ca soțul ei a fost destul de violent cu ea, motiv pentru care a luat-o pe cea mica și a plecat…

- Soțul președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, a pledat marți vinovat la acuzația de conducere sub influența alcoolului in legatura cu un accident produs in luna mai intr-o zona viticola din California, SUA și a fost condamnat la cinci zile de inchisoare. De asemenea, el va…