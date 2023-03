Stiri pe aceeasi tema

- Cand avea doar 16 ani, Mona a nascut o fetița. Izgonita de acasa, tanara mama și fiica ei au ajuns sa traiasca in gara. Pe atunci, femeia și-a dorit ca fetița ei sa aiba o viața mai buna, motiv pentru care a dat-o unei familii. De atunci au trecut 30 de ani, iar acum Mona vrea o șansa sa poata sa-și…

- Monica se bucura de o familie frumoasa, insa femeia a fost la un pas de divorț din cauza vecinului care are un comportament ieșit din comun. Barbatul nu s-a mutat de foarte mult timp acolo, insa de cand inlocuiește ii harțuiește familia Monicai. Iata de la ce a plecat conflictul!

- Un tanar de 21 de ani, din satul Vultureni – comuna Cireșu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, respectiv carosabil acoperit cu gheața și zapada pe anumite porțiuni, moment in care a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal o mașina condusa de o tanara…

- Corina traiește o adevarata drama, dupa ce fostul ei iubit i-a luat copilul fara acord, iar acum refuza sa i-o mai dea inapoi. Femeia nu și-a vazut fetița de doi ani, iar cand a incercat sa o aduca acasa, situația a degenerat intr-un scandal. Iata ce explicație are barbatul.

- In urma cu doua zile, am prezentat cazul Andreei (detalii aici) , o tanara de 23 de ani din Alba, diagnosticata, la Cluj-Napoca, cu encefalita autoimuna. In cursul zilei de joi, alaturi de mama și fratele ei, fata a plecat spre Berlin, unde urmeaza sa inceapa alte investigații medicale. Andreea, alaturi…

- O tanara susține ca trece prin clipe cumplite din cauza propriei mame care vrea sa puna mana pe averea ei, avere care i se cuvine dupa ce tatal sau s-a stins din viața. Andreea s-a nascut prematur, cu probleme de sanatate și se lupta cu boala de cand se știe. De curand, are aproape o prietena care,…

- O fetita de 7 luni a murit dupa ce a fost transferata din Bistrita la o clinica din Cluj. Copila a fost transportata la spitalul de Pediatrie din Cluj dupa ce a fost internata la Terapie Intensiva in Bistrița. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața micuței, starea ei de sanatate [...]…

- Doi tineri trec prin momente grele, asta pentru ca mama lui nu este de acord cu partenera pe care fiul ei și-a ales-o. Femeia a pus-o pe Alexandra sa iși lase fetița de trei ani intr-un centru de plasament, totul pentru ca este impotriva ei. Ce au marturisit cei doi, in exclusivitate pentru Acces Direct.