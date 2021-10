Stiri pe aceeasi tema

- Ileana, o femeie care locuiește in Ploiești, a facut declarații cutremuratoare despre noaptea tragediei. Femeia povestit ca, de fapt, a ajuns in fața blocului la cateva minute dupa ce copiii au cazut de la etajul 10 și l-a vazut pe Bibi, tatal din acte al gemenilor din Ploiești, in timp ce cobora dintr-un…

- Cazul morții gemenilor din Ploiești ia o intorsatura la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Surse din poliție au confirmat pentru emisiunea Acces Direct ca un martor a apelat numarul unic de urgența 112 inainte de tragedie și ca le-ar fi spus polițiștilor ca un barbat a amenințat-o pe Andreea ca ii arunca…

- Dosarul Antonelei Grigoraș, care a intrat despuiata pe platoul „Acces Direct” și a incercat sa o omoare, „live”, pe Mirela Vaida, ia o turnura incredibila: autoarea atacului a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, din spatele gratiilor, ca a fost convisa de prietena ei sa comita fapta!

- Curtea de Apel București a amanat, vineri, pentru a treia oara, luarea unei decizii definitive in mega-dosarul de corupție denumit „Giga Tv”, in care fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc a fost deja condamnat la o pedepasa cu executare. Dezbaterile in acest caz s-au finalizat in 18 mai iar…

- A fost alerta, ieri, pe podul de la Maracineni, unde polițiștii și jandarmii din Buzau au intervenit in urma unui apel la 112 care anunța ca o femeie are de gand sa se arunce in gol. Polițiștii au ajuns la fața locului și au identificat-o rapid pe femeie. Apelul la 112 a venit de la …

- Elena face un apel disperat dupa ce fata ei a plecat in straiatate și nu s-a mai intors. Tanara i-a lasat in grija cei doi copii gemeni și a plecat sa faca bani in Anglia, alaturi de iubitul ei. Bunica susține ca fiica ei, Oana, o amagește cu intoarcerea in țara de 3 luni de zile, dar crede ca partenerul…

- Georgiana Lobonț și Armin Nicoara, deși candva erau prieteni și jurau ca grupul lor muzical nu se va destrama niciodata, iata ca acum au ajuns la cuțite. Se pare ca, din cauza banilor ce nu s-au imparțit corect in urma melodiilor lansate, acumin prim-plan sunt cuvintele grele pe care și le arunca reciproc.