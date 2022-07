Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu ar fi fost agresata de iubitul ei grec, Nikos Papadopoulos. Potrivit informațiilor oferite de Acces Direct, vedeta a fost surprinsa pe holurile Instanței, moment in care ar fi cerut o prelungire a ordinului de restricție. Ce a marturisit avocatul barbatului.

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Maria Pop traiește drama vieții ei. Vedeta TV tocmai ce a ieșit dintr-o relație toxica, insa nu este lasata in pace de catre fostul iubit. De-a lungul relației lor, ea a fost abuzata, atat fizic, cat și verbal, iar de cand a decis sa puna punct relației este urmarita de catre fostul iubit. Ea a povestit…

- La data de 7 iulie 2022, in jurul orei 14,00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 26 de ani, din Sebeș, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in dimineața zilei de 7 iulie, in timp se afla in zona unui local…

- La data de 21 mai 2022, in jurul orei 23,15, in urma unui apel la 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința de pe raza comunei Cricau, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul consumului…

- Claudia Naboiu și-a facut o apariție indecenta pe strazile din Capitala. Vedeta a fost „urmarita” de paparazzii celui mai tare site de știri din Romania, SpyNews. Iata cum a fost surprinsa fata lui Victor Pițurca!