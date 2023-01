Stiri pe aceeasi tema

- Arouca – Sporting 1-2, partida din Cupa Ligii Portugaliei,. Partida a fost in format live video pe AS.ro, si in exclusivitate in AntenaPLAY. Sporting asteapta in finala ce se va disputa pe 28 ianuarie, in exclusivitate in AntenaPLAY, pe invingatoarea dintre FC Porto si Acdemico Viseu, ce se va disputa…

- Scene ireale in Cupa Ligii Portugaliei! Arbitrul a anulat golul pentru Arouca si a dat lovitura libera din care Sporting a marcat. Faza incredibila la Arouca – Sporting Lisabona, meci transmis in AntenaPLAY. Antony Santos a marcat un gol fabulos, care a adus aminte de executiile magice reusite de Ricardo…

- Gol spectaculos cu calcaiul, in Cupa Franței! Wesley Said a fost autorul unui gol de senzație in meciul Brest – Lens, din optimile de finala ale competiției transmise in exclusivitate in AntenaPLAY. Atacantul lui Lens a pus in scena o execuție fenomenala, care a luat prin surprindere pe toata lumea.…

- Lille, Lens și Nantes se numara printre echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! A fost o noua zi plina cu meciuri spectaculoase in competiția emblematica din Hexagon. Lille a invins Pau FC, in timp ce Nantes a caștigat la loviturile de departajare…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Alexandre Lacazette a reușit un hat-trick in meciul Chambery – Lyon, din 16-imile Cupei Franței, competiție transmisa in exclusivitate in AntenaPLAY. Alexandre Lacazette a punctat prima data in minutul 11, dupa ce a fost servit ideal de Tete. Al doilea gol a fost copie la indigo, in minutul 32, dupa…

- Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1! Ablie Jallow a avut o reușita fabuloasa in Cupa Franței. In urma acestei victorii, Olympique Lyon s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Gol „extraterestru” in Lyon – Metz 2-1 Lyon s-a impus in fața celor de la Metz cu scorul de 2-1 și s-a calificat in 16-imile…

- Marius Niculae, fost coechipier cu Cristiano Ronaldo, a facut dezvaluiri halucinante despre contractul portughezului cu Al Nassr. „Sageata” e convins ca starul lusitan va fi cel mai bine platit om de pe planeta. Marius Niculae și Cristiano Ronaldo au fost colegi la Sporting Lisabona in 2001-2003, inainte…