Alexandru Bogdan, presedinte executiv al Fundatiei Patrimoniu din cadrul Academiei Romane la data faptelor, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, el fiind acuzat de DNA ca a creat in dauna Academiei Romane un prejudiciu de peste de 3,75 milioane de euro. Initial, Alexandru Bogdan a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei ori autoritatii, de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial,…