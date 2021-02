Academia de „bune” maniere liberale „Relu Fenechiu”

Proverbul „spune-mi cu cine te aduni, ca sa-ti spun cine esti” se potrivește perfect cu ceea ce s-a intamplat și se intampla acum la nivelul organizației PNL Iași condusa de fostul ministru al Mediului, Costel „Tabla” Alexe. Iar trimiterea in aceasta saptamana in judecata de catre DNA pentru trafic de influența a deputatului PNL și președinte al organizației Neamț, Mugurel Corneliu Cozmanciuc, demonstreaza ca este ceva putred la Iași. Cam de prin 2004-2005 toate carțile in PNL Iași erau facute de catre baronul Relu Fenechiu. Angajari, numiri, afaceri și orice combinații, toate treceau pe la Fenechiu.…