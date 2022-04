Acad. dr. farmacist Ovidiu Bojor: Remedii naturale pentru probleme digestive In cazul in care ne confruntam cu unele probleme digestive ca urmare a unui preparat sau a exceselor alimentare, acad. dr. farmacist Ovidiu Bojor are cateva remedii naturale pe baza de chimen, anghinare și schinel. Chimenul conține un ulei esențial care contribuie la eliminarea gazelor intestinale, stimularea secrețiilor gastrice și la calmarea colicilor intestinali. Se prepara o infuzie – o lingurița de chimen uscat la o cana de apa fierbinte – și se beau doua-trei cani pe zi. Anghinarea stimuleaza activitatea bilei, elimina depozitele de grasime de la nivelul ficatului, reduce colesterolul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

