- Paris Saint-Germain a fost invinsa de Bayern Munich cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, chiar pe stadionul Parc des Princes, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal.

- Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani) va fi in formula de start și in turul cu Tottenham Hotspurs, dar probabil ca in manșa a doua, la Londra, va apara Mike Maignan, indisponibil la AC Milan de mai bine de cinci luni. Din sezonul 2018-2019, ultimul la FC Nantes, n-a mai aparat Ciprian Tatarușanu in atat de…

- Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la partida AC Milan – Tottenham, care se va disputa, marti, de la ora 22.00, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) este titular la AC Milan in derby-ul cu Inter, programat astazi, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 3, Digi Sport 2 și Prima Sport 2. ...

- AC Milan a fost condusa in deplasarea de la Lecce cu 2-0, dar a revenit și a reușit egalarea, in etapa a 18-a din Serie A. Ciprian Tatarușanu a fost din nou titular pentru formația pregatita de Stefano Pioli.

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Portarul roman Ciprian Tatarușanu a fost titular pentru AC Milan, in infrangerea suferita de italieni in partida cu Arsenal Londra, scor 2-1, intr-un meci amical al turneului Dubai Super Cup.