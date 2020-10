Stiri pe aceeasi tema

Formatia FC Rapid a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa CS Mioveni, intr-un meci restant din etapa a opta a Ligii 2, potrivit news.ro.

- Antrenorul lui AC Milan, Stefano Pioli, a declarat miercuri ca are incredere deplina in portarul roman Ciprian Tatarusanu, desi acesta a avut un debut nereusit la actuala sa echipa, in remiza de luni cu AS Roma, 3-3 pe San Siro in etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei, scrie presa din…

- Prima etapa a grupelor Ligii Europa s-a disputat joi seara. CFR Cluj a caștigat meciul disputant in Grupa A cu CSKA Sofia, scor 2-0. Detalii, AICI Rezultatele inregistrate in cele 24 de meciuri: Grupa A Young Boys – Roma 1-2CSKA Sofia – CFR Cluj 0-2 Grupa B Dundalk – Molde 1-2Rapid Viena – Arsenal 1-2…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Prima selecție a biletului de astazi are in vedere evoluția echipei CFR Cluj, la Djungarden. Cele doua se infrunta, in manșa unica, pentru accederea in play-off-ul Ligii Europa. Mizam pe varianta x2, ținand cont de experiențele de succes ale clujenilor in competiție,…

- Nationala Romaniei debuteaza vineri in Liga Natiunilor. "Tricolorii" lui Mirel Radoi joaca pe Arena Nationala cu Irlanda de Nord. Desi numit inca de anul trecut, Mirel Radoi apuca doar vineri sa debuteze pe banca "tricolorilor" mari.Dupa meciul de vineri, nationala Romaniei va evolua, luni,…

- Selectionerul primei reprezentative de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 23 de jucatori pentru primele doua partide ale echipei nationale din noua editie a Ligii Natiunilor, programate in luna septembrie cu Irlanda de Nord si Austria, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.…

Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, joi, un lot format din 23 fotbalisti cu care va pregati primele sale jocuri la conducerea primei reprezentative, cele cu Irlanda de Nord si cu Austria, din Liga Natiunilor.