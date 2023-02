Stiri pe aceeasi tema

Fostul premier italian Silvio Berlusconi va asista din tribunele stadionului Brianteo la meciul Monza - AC Milan, programat sambata in etapa a 23-a din Serie A, a anuntat joi agentia ANSA.

S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro.

Ciprian Tatarușanu (37 de ani) va fi in formula de start și in turul cu Tottenham Hotspurs, dar probabil ca in manșa a doua, la Londra, va apara Mike Maignan, indisponibil la AC Milan de mai bine de cinci luni. Din sezonul 2018-2019, ultimul la FC Nantes, n-a mai aparat Ciprian Tatarușanu in atat de…

Formatia AC Milan, cu portarul Ciprian Tatarusanu integralist, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, de echipa Sassuolo, in etapa a XX-a din campionatul Italiei, potrivit news.ro.

Inter Milano a fost invinsa cu 1-0 de Empoli, pe San Siro, intr-un meci disputat luni in etapa a 19-a din Serie A, ultima a turului, potrivit Agerpers.Fara mijlocasul roman Razvan Marin, suspendat pentru cumul de cartonase galbene, Empoli s-a impus dupa golul lui Tommaso Baldanzi din minutul 66. Inter…

AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 2-1 in deplasare pe Salernitana, miercuri, in primul sau meci din acest an in Serie A, in cadrul etapei a 16-a, transmite presa internationala.

Stefano Pioli, antrenorul echipei de fotbal AC Milan, a declarat marti ca are mare incredere in portarul roman Ciprian Tatarusanu, care a juca in meciul de campionat de miercuri cu Salernitana, in conditiile in care se prelungeste absenta titularului obisnuit dintre buturi, francezul Mike Maignan.