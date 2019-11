Stiri pe aceeasi tema

- Am citit zilele trecute despre o eleva din Constanta care a pus pe Facebook ”dovada ca in liceul ei se strange fondul școlii, peste 20.000 de euro anual, iar școala refuza sa ceara bani in plus de la Primarie și prefera sa puna mana in buzunarul elevilor și parinților”. Eleva este Roxana Serban, de…

- O adolescenta de 18 ani din SUA a planuit sa impuște 400 de persoane din fosta ei școala. Fata fusese exmatriculata din unitatea de invațamant din cauza unor incidente violente pe care le-a creat in...