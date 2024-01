Abuzuri la APIA. Noul director general stabilește după bunul plac cine primește subvențiile Noul director general al APIA, Ionuț Costin Lupu, numit recent, iși depașește cu mult atribuțiile pe care i le confera funcția. Mai mult, este vorba chiar de abuz in serviciu, din moment ce iși permite sa se bage peste activitatea birourilor APIA locale, cele care iși dau acceptul pentru intrarea dosarelor de subvenții la plata, dupa care decide singur cine primește și cine nu subvenția. Un astfel de caz s-a intamplat recent, cand conducerea APIA Tulcea a fost convocata de urgența la București (nu pomenim nimic despre modul in care au decurs discuțiile), motivul fiind acordarea subvențiilor pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

