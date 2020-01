Abţibilduri radicale Dupa ce zile bune nu am dat atentie la ce s-a mai lipit pe diverse suprafete (stalpi, cutii de gunoi etc.) in anul trecut de la precedenta mea vizita in Germania, atat a trebuit: sa fotografiez primele trei abtibilduri, ca apoi sa le vanez la propriu la orice plimbare ulterioara. Primele trei, ca un facut, tronau pe un singur stalp. Primul infatiseaza un individ semimascat, pe esarfa sau ce-o fi care-i ascunde jumatatea de jos a fetei scriind asa: RES (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

