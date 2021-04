ABSL: Majoritatea companiilor din România optează pentru munca hibrid, în perioada post-pandemie Aproximativ 95% companiile din Romania vor aborda un sistem de munca hibrid dupa incheierea pandemiei, iar 40% planifica intoarcerea treptata la birou, in acest sistem, incepand din perioada iulie - august, releva un studiu intocmit de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL). Conform studiului publicat miercuri, la ora actuala noua din zece companii aplica sistemul de telemunca (de la domiciliu sau din ale locuri), iar 38% au afirmat ca la birou merge personalul tehnic de suport, in timp ce restul angajatilor ajung doar in contexte speciale legate de intalniri. Referitor la birouri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

