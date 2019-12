Abrogarea recursului compensatoriu, aprobată în Comisia Juridică Comisia juridica a Camerei Deputaților a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, raport de admitere la inițiativele PNL și USR de abrogare a recursului compensatoriu. Votul final urmeaza sa fie dat miercuri in plenul Camerei Deputaților, care este forul decizional. Potrivit unui amendament propus de USR și PNL, și aprobat de comisie, vor beneficia de The post Abrogarea recursului compensatoriu, aprobata in Comisia Juridica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

