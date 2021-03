Abrogarea pensionării anticipate a magistraților, ADOPTATĂ Senatul a adoptat luni, cu 72 de voturi ”pentru” și 50 de voturi ”impotriva” inițiativa legislativa privind abrogarea pensionarii anticipate a magistraților. Camera Deputaților adoptase tacit inițiativa, astfel ca Senatul este forul decizional. Propunerea vizeaza modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in […] The post Abrogarea pensionarii anticipate a magistraților, ADOPTATA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a discutat in sedinta de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta, care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice. Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca PNRR trebuie implementat pana in 2026 și ca iși dorește sa fie la guvernare si dupa 2024, ”ca sa ne asiguram ca este implementat”.…

- PSD vrea sa propuna, printr-un amendament la modificarea Constituției, ca ieșirea unui partid dintr-o coaliție de guvernare sa insemne, imediat, organizarea de alegeri anticipate. ”In momentul in care se destrama programul respectivei coaliții sa avem alegeri anticipate, daca un partid parasește guvernarea,…

- Blocajele de la granițele Germaniei, aparute dupa ce autoritațile germane au decis sa-i testeze COVID pe șoferii profesioniști, ar putea fi inlaturate prin inființarea unor culoare verzi. Inițiativa este sprijinita de numeroase țari membre ale Uniuniii Europene. Comitetul Reprezentanților Permanenți…

- Diana TACHE Ședința de Guvern din 10 februarie a avut o mare urgența pe ordinea de zi. Nu, nu este vorba de proiectul de buget, pe care il așteapta toate instituțiile, firmele, oamenii din țara asta. Urgența a venit de la SPP, condus, in continuare, tot de generalul Lucian Pahonțu. Șeful SPP a cerut…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Csoma Botond, liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, are cateva condiții pentru a vota desființarea Secției speciale pentru magistrați (SIIJ), deoarece nu vrea ca atribuțiile secției sa revina la DNA, ci sa fie preluate de un departament special din Parchetul general, potrivit publicației…

- Federația Sanitas a somat, marți, Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar, in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Reprezentanții Sanitas…

- Declarațiile de avere ale noii echipe de la Palatul Victoria dezvaluie detalii mai puțin cunoscute. Premierul Florin Cițu deține o serie de proprietați impreuna cu fratele sau, in județul Valcea, debandite de la parinți. Printre acestea se numara și 75 de hectare de teren forestier. El obține, astfel,…