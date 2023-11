Abonaţii X Premium+ vor avea în curând acces la chatbot-ul Grok Utilizatorii X, care platesc abonamentul Premium+, vor avea acces la chatbot-ul Grok de saptamana viitoare, care va fi disponibil in versiunea web la adresa twitter.com/i/grok. Acolo va fi disponibil un camp prin care, la fel ca in cazul celorlalti chatboti, utilizatorii ii pot pune intrebari lui Grok. Chatbot-ul dezvoltat de xAI a fost disponibil pentru testare unui numar mic de utilizatori din patru noiembrie, insa, includerea, de saptamana viitoare, in abonamentul X Premium+ reprezinta lansarea oficiala pe scara larga a acestuia. Musk si xAI promit ca Grok se va diferentia de ceilalti chatboti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 20 de milioane de lei vor ajunge la Iara prin programul Anghel Saligny. Banii merg spre alimentarea cu apa și canalizare a satului Agriș. Concret este vorba despre proiectul: Inființare rețea de apa și canalizare menajera, racorduri de canal și branșamente de apa in loc. Agriș, comuna Iara – 20.163.718,76…

- • Abonamentele Smart Choice by DENT ESTET se adreseaza adulților, copiilor și adolescenților și sunt disponibile pe website-urile www.dentestet.ro și medlife.ro;• Acestea ofera pacienților acces facil la servicii integrate de ingrijire orala și la o echipa de experți in toate ramurile stomatologiei;•…

- Platforma sociala X, cunoscuta inainte de a fi cumparata de Elon Musk drept Twitter, testeaza deja in doua tari un sistem de acces bazat pe abonament. Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo…

- Platforma sociala X, cunoscuta inainte de a fi cumparata de Elon Musk drept Twitter, testeaza deja in doua tari un sistem de acces bazat pe abonament. Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo…

- Meta ia in considerare posibilitatea de a introduce abonamente platite pentru ca europenii sa foloseasca Instagram și Facebook fara publicitate. Acest lucru este necesar pentru a respecta legislația europeana privind datele personale și publicitatea direcționata. Meta ar putea sa le ceara utilizatorilor…

- CIA si FBI vor sa foloseasca chatboti pe viitor pentru a ii ajuta in investigatiile lor. Agentiile americane de informatii lucreaza la un instrument similar cu ChatGPT, folosit pentru a lucra cu baze de date uriase si a usura anchetele federale. Noul instrument pe baza de AI va fi pus la dispozitia…

- Curand vom avea patinoar disponibil tot timpul anului in Parcul Central!???? Proiectul de construire și amenajare a centrului multifunctional din Parcul Central se apropie cu pași repezi de finalizare, iar

- Imagineaza-ți un spațiu in mișcare in care poți fi pur și simplu tu. Un loc in care poți sa te conectezi cu cei dragi, sa creezi, sa te relaxezi, sa lucrezi sau doar sa gandești. Volvo EM90 este primul nostru monovolum premium complet electric și este proiectat pentru ca tu sa profiți la maximum de…